European Open - Alexander Bublik premier demi-finaliste à Anvers

Le Kazakh Alexander Bublik (ATP 36) est le premier à avoir obtenu son ticket pour les demi-finales du European Open, le tournoi ATP 250 d'Anvers, joué sur dur et doté de 673.630 euros. La 3e tête de série a sorti le qualifié français Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 226), tombeur de David Goffin en quarts de finale. La partie a duré 1 heure et 35 minutes et s'est soldée sur le score de 6-4, 4-6, 6-2.