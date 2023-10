European Open - Maximilian Marterer rejoint Alexander Bulbik en demi-finale

Marterer, 127e mondial et issu des qualifications, l'a emporté deux sets 6-3, 6-2 contre le Français Hugo Gaston, 96e mondial. La rencontre a duré un peu plus d'une heure (61 minutes).

Pour une place en finale, l'Allemand affrontera le Kazakh Alexander Bulbik, 36e mondial et tête de série N.3, qui a battu en trois sets 6-4, 4-6, 6-2 le qualifié français Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 226), tombeur de David Goffin au 2e tour.

Les deux derniers quarts de finale se joueront en soirée avec le Grec Stefanos Tsitsipas, 7e mondial et tête de série N.1, qui affrontera l'Allemand Yannik Hanfmann (ATP 56) et le Français Arthur Fils, 38e mondial et tête de série N.4, défiera le Péruvien Juan Pablo Varillas, 69e mondial et tête de série N.8.