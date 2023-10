European Open - Yannick Hanfmann bat Dominic Thiem et complète le tableau des quarts

Hanfmann, qui avait éliminé Alexander Blockx (ATP 646) au premier tour, a remporté le premier set grâce à un break dans le cinquième jeu. Un seul break aussi, dans le dernier jeu, a suffi à Thiem dans le deuxième set. Le troisième set a vu Hanfmann faire d'emblée le break et Thiem débreaker aussitôt. Hanfmann a pris une nouvelle fois le service de son adversaire à 3-3 pour s'envoler vers la victoire.

L'Allemand défiera, pour une place en demi-finales, le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 7), première tête de série, vainqueur 7-5, 6-3 du Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 67).

Plus tôt dans la journée, le Français Hugo Gaston (ATP 96) était venu à bout de l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 27/N.2) 5-7, 7-6 (7/5), 7-6 (13/11) et l'Allemand Maximilian Marterer (ATP 127) avait battu le Portugais Nuno Borges (ATP 74) 6-3, 7-6 (7/3). Gaston et Marterer joueront l'un contre l'autre en quarts.

Les autres quarts de finale verront le Français Arthur Fils (ATP 38/N.4) défier le Péruvien Juan Pablo Varillas (ATP 69/N.8) et le Français Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 226), bourreau de David Goffin (ATP 105), affronter le Kazakh Alexander Bublik (ATP 36/N.3).