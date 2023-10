F1 - GP des États-Unis - Max Verstappen réalise le meilleur temps de l'unique séance d'essais libres

Le Néerlandais, assuré de son troisième titre de champion du monde de suite, a bouclé les 5,513 km du Circuit des Amériques en 1:35.912. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a signé le deuxième temps à 156 millièmes de secondes devant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 3e à 281 millièmes.

Le Grand Prix des États-Unis est le théâtre du cinquième des six week-ends sprint de la saison. Vendredi, les qualifications pour le Grand Prix auront lieu à 23h00 heure belge. La journée de samedi sera uniquement consacrée au sprint avec les qualifications à 19h30 et la course sprint à 0h00. Le départ du Grand Prix sera donné dimanche à 21h00.