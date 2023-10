Gazoduc endommagé: la Finlande enquête sur un navire chinois

La Finlande enquête sur la fuite du gazoduc Balticconnector ayant entrainé sa fermeture le 8 octobre, les autorités ayant annoncé qu'elle avait été provoquée par une intervention extérieure, laissant craindre un possible sabotage.

"Nous allons coopérer avec les autorités suédoises pour établir le rôle de ce navire", a dit un responsable de la police, Risto Lohi, cité dans le communiqué.

La police a aussi confirmé que le dommage avait été causé par "une force mécanique extérieure" et qu'elle avait repéré "un objet lourd" à proximité du gazoduc.

"Un énorme amas de terre récemment formé et contenant probablement un objet extrêmement lourd a été découvert dans le fond marin", a ajouté M. Lohi.

La police va tenter de récupérer l'objet pour voir s'il existe un lien avec le gazoduc endommagé.

Selon le gestionnaire du gazoduc finlandais, les travaux de réparation prendront "au moins cinq mois", obligeant la Finlande à s'approvisionner via son terminal de gaz naturel liquéfié flottant à Inkoo (sud).

Il y a plus d'un an, le 26 septembre 2022, quatre énormes fuites de gaz précédées d'explosions sous-marines se sont produites sur Nord Stream 1 et 2, conduites qui acheminaient l'essentiel du gaz russe vers l'Europe. Son origine reste toujours une énigme.

Le gaz naturel représente environ 5% de la consommation énergétique de la Finlande, essentiellement pour l'industrie et la production électrique ainsi que pour le chauffage.