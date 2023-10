Intempéries - Une tempête en mer Baltique provoque des inondations au Danemark et en Allemagne

En Allemagne, des rues près des côtes ont été inondées dans les villes portuaires de Flensbourg, Kiel, Lübeck et Wismar. L'Agence maritime et hydrographique allemande (BSH) s'attend à ce que la tempête atteigne son apogée dans l'après-midi et en soirée pour les baies de Kiel et de Lübeck. Dans le fjord de Flensbourg, un fjord de 50 kilomètres de long qui se jette dans la mer Baltique, l'eau peut monter jusqu'à deux mètres au-dessus de la ligne de haute mer. Ce serait le niveau d'eau le plus élevé dans le fjord depuis plus d'un siècle.

L'Institut météorologique danois, quant à lui, a prévenu que les niveaux d'eau pourraient atteindre 2,4 mètres le long des côtes est et sud du pays.

Les services de ferry entre l'Allemagne et le Danemark sur les routes Puttgarden-Rødby et Rostock-Gedser ont été temporairement suspendus, a par ailleurs annoncé la compagnie de ferry Scandlines. À Rostock, toutes les traversées du vendredi et la première du samedi, à 00h45, ont été annulées. L'horaire régulier devrait reprendre par la suite.

Vendredi après-midi, 77 vols entre la capitale danoise et d'autres destinations ont déjà été annulés, a annoncé l'aéroport de Copenhague sur X (anciennement Twitter). La compagnie prévoit également des retards.