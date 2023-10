Joe Biden demande 105 milliards au Congrès pour l'Ukraine, Israël et la frontière sud

Joe Biden demande au Congrès américain une énorme rallonge budgétaire de plus de 105 milliards de dollars pour à la fois aider Israël et l'Ukraine et répondre aux arrivées de migrants à la frontière sud des Etats-Unis, a annoncé vendredi la Maison Blanche.