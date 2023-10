Le réalisateur japonais Ryûsuke Hamaguchi reçoit le Joseph Plateau Honorary Award à Gand

Le Joseph Plateau Honorary Award est un prix décerné aux invités du festival qui ont apporté une contribution significative au cinéma.

Ryûsuke Hamaguchi a étudié à l'université des arts de Tokyo et a attiré l'attention internationale en 2008 avec son film de fin d'études "Passion". C'est avec "Happy Hour" (2015), un portrait de cinq heures de la vie de quatre femmes dans la trentaine, qu'il s'est fait connaître.

En 2021, il réalise deux films qui sont tous deux considérés comme des chefs-d'œuvre. "Wheel of Fortune and Fantasy" (Contes du hasard et autres fantaisies) a remporté un Ours d'argent à la Berlinale et "Drive My Car" - son œuvre la plus connue à ce jour - a remporté le prix du meilleur scénario à Cannes et a reçu quatre nominations aux Oscars où elle a remporté l'Oscar du meilleur scénario.