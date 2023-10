Les Alpes-Maritimes ont été placées en vigilance rouge pour des inondations

Onze autres départements sont en vigilance orange dans l'Est et le Sud-Est: pour vent - Loire, Haute-Loire, Drôme, Ardèche, Rhône et Isère -, pour crues - Alpes-de-Haute-Provence -, pour vagues-submersion - Corse-du-Sud, Bouches-du-Rhône, Var et pour pluie-inondation - Ardèche, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence.

Une bande pluvio-orageuse active dès jeudi soir balaiera une grande partie du pays d'ouest en est jusqu'à la nuit prochaine, passagèrement forte sur l'est.

De fortes rafales sont à craindre, d'abord sur le pourtour du golfe du Lion, puis sur le quart sud-est avec parfois jusqu'à 100-120 km/h autour de la vallée du Rhône et un risque de phénomène tourbillonnaire sur la Côte d'Azur.

Cet épisode s'accompagnera encore de fortes rafales de sud en Provence-Alpes-Côte d'Azur et de fortes vagues viendront déferler sur le littoral de la PACA et de la Corse-du-Sud. Progressivement l'après-midi, les pluies régresseront vers les frontières du nord et le relief de l'est, des conditions plus calmes reviendront sur le quart nord-est et sur le pourtour méditerranéen.