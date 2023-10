Les Belges à l'étranger - Philippe Clement appelle à la patience chez les Rangers : "Je ne suis pas Harry Potter"

Clement, 49 ans, a signé le week-end dernier un contrat de trois ans et demi à Glasgow, où les Rangers ont connu un début de saison particulièrement difficile. Lors des tours préliminaires de la Ligue des Champions, ils ont été éliminés par le PSV et en championnat, ils ont déjà sept points de retard sur le leader, le Celtic, après huit journées.

Comme Clement n'a pas encore pu tenter quoi que ce soit avec les Rangers, il demande aux supporters d'être patients. "J'espère qu'ils verront déjà une différence, mais je ne suis pas Harry Potter. Je n'ai pas de baguette magique qui peut soudainement tout changer", a-t-il déclaré. "Ce n'est pas comme ça que ça marche. Rejoindre une équipe en cours de saison n'est pas facile : c'était le cas à Genk et Monaco, et cela s'applique également ici. Il ne faut pas vouloir tout changer tout de suite. Cela aurait un impact négatif sur les joueurs. Il faut donc avancer pas à pas et accepter que tout ne soit pas parfait tout de suite".

Clement a été limogé de l'AS Monaco au début du mois de juin après une décevante sixième place en Ligue 1 et l'absence de ticket pour l'Europe. En tant qu'entraîneur principal, il a remporté trois titres de champion de Belgique avec le Club de Bruges (2020 et 2021) et Genk (2019). Dans le même temps, il a également fait venir Stephan Van der Heyden aux Rangers en tant qu'assistant du club dans lequel on retrouve Nicolas Raskin et le Belgo-nigérian Cyriel Dessers.