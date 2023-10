Paris sportifs - Le ministre italien des Sports veut exclure de la sélection les joueurs suspendus

"Être sélectionné en équipe d'Italie, cela doit selon moi exprimer la valeur footballistique d'un joueur et aussi sa valeur morale", a déclaré M. Abodi lors d'une émission de la chaîne de radio Rai 1. "Ne plus jouer en équipe nationale, cela ne va pas dire ne plus être joueur de foot, mais l'être d'une autre façon. C'est une question qui doit être posée."

"Ce n'est pas un hasard si la Fédération italienne organise, a organisé et organisera des formations pour tous les joueurs de toutes les sélections nationales afin qu'ils prennent conscience de leurs devoirs. Ils sont des points de référence pour ce qu'ils font sur le terrain et en dehors. Si cela n'est pas pris en compte, c'est une haute trahison", a-t-il ajouté.

Le milieu de terrain de la Juventus Nicolo Fagioli a écopé mardi d'une suspension de sept mois par la fédération italienne (FIGC) pour avoir fait des paris, notamment des matches de football, sur des plateformes illégales.

Durant le dernier rassemblement de l'équipe d'Italie, deux internationaux Sandro Tonali (Newcastle) et Nicolo Zaniolo (Aston Villa) ont été interrogés par des policiers qui enquêtent sur ces plateformes illégales.

Tonali a depuis reconnu devant le procureur de la FIGC qu'il avait utilisé ces plateformes, pour parier notamment sur des matches de son ancien club, l'AC Milan.