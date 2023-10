Paris sportifs - Newcastle va "protéger" Sandro Tonali et lui donner "le soutien dont il a besoin"

"En tant que club de football, nous allons sans attendre l'enlacer, le protéger, essayer de lui donner l'amour et le soutien dont il a besoin pour trouver des solutions aux problèmes qu'il a eus", a affirmé Howe en conférence de presse, à la veille d'affronter Crystal Palace samedi.

Le manager n'exclut pas d'aligner le milieu de 23 ans, écarté du rassemblement de l'équipe d'Italie durant la trêve internationale après avoir été entendu par la police pour de possibles paris sportifs illicites. "De ce que j'ai vu, il gère ses émotions de manière incroyablement forte" mais "à l'intérieur, je suis sûr qu'il se passe beaucoup de choses", a commenté l'entraîneur qui, samedi, choisira un onze de départ "en essayant de prendre la meilleure décision pour l'équipe".

"Les footballeurs sont des êtres humains. Ils ont, comme nous tous, des vulnérabilités, des faiblesses" et "le principal c'est de les identifier" pour essayer ensuite de "les aider à atteindre le meilleur niveau possible sur le terrain de foot", a-t-il ajouté. Le soutenir est "absolument crucial", a-t-il résumé. "C'est très facile d'oublier à quel point il est jeune. Il a eu des changements dans sa vie, en quittant l'Italie pour venir en Angleterre. C'est déjà assez difficile à gérer et maintenant il a cette situation."

Jeudi, l'AS Rome a publié un communiqué pour défendre deux de ses joueurs, Nicola Zalewski et Stephan El Shaarawy, victimes selon le club de rumeurs injustes au sujet de leur éventuelle implication dans l'affaire des paris sportifs qui secoue le football italien.