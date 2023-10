Premier League - Brighton prolonge le contrat de l'ancien Unioniste Kaoru Mitoma jusqu'en 2027

Recruté par les Seagulls auprès du club japonais de Kawasaki Frontale à l'été 2021, Mitoma a été prêté dans la foulée à l'Union. Il s'est imposé comme un joueur clé dans le club fraîchement promu, sous la houlette de Felice Mazzu. Avec 7 buts en 27 matches de championnat, le Japonais a largement contribué au succès des Bruxellois, qui ont terminé vice-champions de Belgique.

À l'été 2022, Kaoru Mitoma est retourné à Brighton, où il a également conquis ses supporters et son entraîneur. Le Japonais a inscrit 10 buts et délivré 8 passes décisives en 41 matches la saison dernière. Cette saison, il compte déjà 3 buts et 4 passes décisives en 11 matches.

"Cette prolongation de contrat est une excellente nouvelle", s'est réjoui son entraîneur Roberto De Zerbi. "Kaoru est notre meilleur joueur."