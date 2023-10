Quatre morts dans une bousculade avant les célébrations d'un jour férié au Kenya

"Plusieurs personnes (...) ont été blessées et transportées à l'hôpital de référence du comté de Kericho. (...) Dans ledit hôpital, quatre femmes non identifiées ont été confirmées mortes", indique un rapport de police consulté par l'AFP.

Le nombre de personnes blessées n'a pas été précisé.

"Il y a eu une bousculade provoquée par une dame qui vendait du thé à l'extérieur du stade et qui a accidentellement renversé du thé chaud dans un feu près de la porte C, le long de la voie publique. Des membres du public ont paniqué et ont pris cela pour du gaz lacrymogène lancé sur eux", détaille le rapport.

Les festivités de ce jour férié se sont déroulées comme prévu vendredi matin dans ce stade d'une capacité de 10.000 places, avec notamment un discours de William Ruto.

Célébré le 20 octobre, le "Jour des héros" rend hommage notamment aux combattants ayant participé à la lutte pour l'indépendance du Kenya, obtenue en 1963.