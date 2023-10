RDC : le journaliste Stanis Bujakera rejette les accusations mises à sa charge

L'affaire concerne un article publié fin août par le magazine Jeune Afrique, non signé du journaliste, qui se basait sur un document présenté comme une note des services de renseignements civils mettant en cause les renseignements militaires dans l'assassinat mi-juillet de l'ancien ministre et opposant Chérubin Okende. Selon les autorités et l'accusation, cette note était un faux.

Il a été démontré que le document d'origine, provenant de la messagerie Telegram, a été "partagé pour la première fois par le numéro WhatsApp de Stanis Bujakera", a déclaré le représentant du ministère public. "C'est lui le fabricant, c'est lui le contrefacteur, l'imitateur, le faussaire. Le diable c'est lui, le démon c'est lui", s'est-il déchaîné.

"Je rejette ces accusations imaginaires", a déclaré le journaliste. "Dès mon arrestation (le 8 septembre), on m'a demandé de donner mes sources, pour un article dont je ne suis pas signataire".

"Comment expliquer que ce document puisse avoir pour origine un compte Telegram, et qu'en même temps on affirme que j'en suis l'auteur, alors que je n'ai pas de compte Telegram ?", s'est-il interrogé.

A plusieurs reprises, le procureur a affirmé que Jeune Afrique avait "reçu des millions de dollars pour produire ce rapport" et que "la finalité était de salir la République démocratique du Congo".

Les avocats de la défense ont dénoncé ces affirmations et soutenu que le dossier était "vide de preuve".