Tensions Inde-Canada: Ottawa contraint de rapatrier 41 diplomates

Des accusations aussitôt qualifiées d'"absurdes" par le gouvernement indien qui avait récemment demandé le départ de diplomates canadiens.

"Nous avons pris la décision d'organiser le départ de 41 diplomates et de leurs familles", dont l'immunité diplomatique avait été révoquée par l'Inde, a déclaré la ministre des Affaires étrangères canadiennes Mélanie Joly.

Parlant d'une "situation sans précédent" et d'une "violation du droit international", la ministre a toutefois précisé que le Canada n'avait pas l'intention de répliquer en révoquant l'immunité de diplomates indiens, afin de ne pas "aggraver la situation".

"Si nous acceptons cette façon de faire, aucun diplomate, ou qu'il soit, ne sera en sécurité sur la planète. C'est pour cette raison que le Canada ne prendra pas la même approche que l'Inde", a-t-elle ajouté.

Elle a précisé lors d'une conférence de presse que 21 diplomates canadiens restaient en fonction sur le sol indien.

"Le Canada continuera à défendre le droit international, qui s'applique à toutes les nations, et poursuivra son dialogue avec l'Inde. Aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin de diplomates sur le terrain et nous devons nous parler", a-t-elle ajouté.

En Inde, les services dans les consulats à Chandigarh, Mumbai et à Bangalore ont été interrompus, a précisé le ministre de l'Immigration.

Les relations entre les deux pays sont pourtant nombreuses avec une forte immigration indienne au Canada. Mais le meurtre de Hardeep Singh Nijjar dans l'ouest canadien a fait basculer leur relation.