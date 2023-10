The National et The Smashing Pumpkins têtes d'affiche du festival Live is Live 2024

Après une première édition organisée sur la plage de Zeebruges, le festival a déménagé au Linkeroever, situé sur la rive gauche de l'Escaut l'année dernière. Pour sa troisième édition, Live is Live sera à nouveau organisé dans le parc du Middenvijver avec déjà deux grands noms à son affiche.

The National est en tête d'affiche du premier jour de festival, le vendredi 28 juin. Le leader du groupe américain, Matt Berninger, était également parmi les grands noms de la première édition de Live is Live. Cette année, le groupe a sorti deux albums, promettant ainsi du nouveau contenu. Les organisateurs ont d'ailleurs annoncé un set extra-long de deux heures et demie.

The Smashing Pumpkins, quant à eux, sont des invités moins fréquents en Belgique. Le groupe était venu en 2019 pour un concert à la Lotto Arena, et leur dernière date de festival belge remonte même à 2013. Les grands succès du groupe de William Patrick (Billy) Corgan datent surtout de la période "grunge" avec des morceaux comme "Disarm", "Bullet With Butterfly Wings" et "Tonight, tonight". La formation a tout de même sorti l'album "Atum - A Rock Opera In Three Acts" cette année, un album en trois parties avec un total de 33 morceaux. Le groupe refermera le festival, le 30 juin.

La programmation complète, y compris la tête d'affiche du samedi 29 juin, sera rendue publique plus tard.