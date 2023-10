Au moins 18 morts dans un accident entre un camion-citerne et un bus en Tanzanie

Au moins dix-huit personnes ont perdu la vie et de nombreuses autres ont été blessées lorsqu'un camion-citerne et un bus sont entrés en collision samedi près de Dar es Salaam, la plus grande ville de Tanzanie, ont indiqué les autorités locales de ce pays d'Afrique de l'Est.