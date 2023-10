Brussels Ekiden - Le Club Sportif de la Dyle s'impose chez les messieurs et chez les dames

L'ekiden est un marathon qui se coure en relais par équipes de six. Les premier et troisième coureurs doivent parcourir chacun 5 km, les deuxième et quatrième coureurs 10 km et le cinquième et dernier coureur les 7,195 km restants.

Le club de Louvain-la Neuve a remporté la course cette année avec un chrono de 2h12:20 devant le Cercle Athlétisme Brabant Wallon (CABW) de Michael Somers et Ismael Debjani, 2e en 2h14:28.

Chez les dames, le CSDY a également décroché la victoire en 2h49:04 devant l'Union Sportive Braine-Waterloo (USBW), 2e en 2h58:06.