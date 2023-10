Coupe du monde de Big Air - Evy Poppe et Jules de Sloover éliminés en qualifications en snowboard

Pour Evy Poppe, dans la série unique chez les dames, la journée s'est soldée sur une marque de 49.75. L'athlète de 19 ans a établi son score sur son 1er run, ne réussissant qu'un 12.5 sur le 2e. Elle a ainsi fini 13e parmi les 18 concurrentes, dont les 8 premières étaient qualifiées pour la finale. La Britannique Mia Brookes a signé la meilleure performance avec un score de 91.75.

Jules de Sloover (21 ans) a terminé avec un score de 70.33, sur son 2e run. Il avait marqué 67.33 lors du 1er et termine à la 19e place des qualifications, 10e de sa série. Seuls les cinq meilleurs de chacune des deux séries pouvaient disputer la finale. Le Chinois Yang Wenlong a réussi le meilleur run de la matinée avec 94.33.

Les finales auront lieu dans la soirée, à partir de 20h00.

Après la Suisse, la Coupe du monde sera en pause pendant plus d'un mois, lorsque les snowboardeurs prendront la route de la Chine pour la deuxième manche, à Pékin du 30 novembre au 2 décembre. Suivra la manche canadienne à Edmonton, les 8 et 9 décembre, et la clôture aux États-Unis, dans le Colorado, du 13 au 16 décembre.