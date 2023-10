Coupe européenne de handball - Un match nul en Lituanie suffit à Bocholt, qualifié pour le troisième tour

Il aura fallu attendre la 4e minute et trois occasions manquées pour voir les Limbourgeois inscrire leur premier but par l'entremise de Winters alors que l'équipe locale av-ait déjà pris trois unités d'avance. Grâce à un triplé de Wouters, les échanges se sont équilibrés et l'écart s'est réduit au quart d'heure (8-7), avant de remonter puis se stabiliser à la mi-temps (16-14).

Si les statistiques de tirs au terme de la première période étaient quasi similaires (59% pour les Lituaniens et 58% pour les Belges), l'efficacité offensive globale restait largement à l'avantage des locaux, malgré un Spooren irréprochable (5/5) au tir.

À la reprise, les équipes se sont adonnées à un à un chassé-croisé, Bocholt rejoignant au score Klaipeda avant que Winters ne place les visiteurs en tête pour la première fois à la 45e minute (20-21). Dans le dernier quart d'heure, Achilles Bocholt s'est contenté de gérer l'écart face à des adversaires moins rayonnants.

Le match nul permet à Bocholt de se qualifier pour le 3e tour, mais le club devra attendre avant de connaître son futur adversaire puisque le tirage aura lieu le 24 octobre.