European Cup - Le HC Visé fait le travail et rejoint Bocholt au troisième tour

Le premier but de la partie après 37 secondes de jeu par l'entremise de l'international belge Hadzic a lancé la rencontre; Il s'ensuit un jeu du chat de la souris entre les protagonistes durant un gros quart d'heure. Après quoi, le HC Visé, plus collectif que les Turcs, a pris progressivement l'avantage via N' Guema, Bello et Ranc pour atteindre la mi-temps avec bonus de cinq unités 16-11. L'avantage aurait pu être plus important si les visités n'avaient pas gâché trois conte-attaques.

En changeant de système défensif en début de seconde période via une double individuelle sur Bourget et Bello, les Turcs ont mis quelque peu Visé en difficulté mais les Liégeois ont conservé au minimum trois à quatre buts d'avance 21-17 à la 41e et accentuent encore leur avance 25-19 au terme du troisième quart d'heure suite à un jet des sept mètres converti par Bourget.

Les joueurs turcs ont tenté le tout pour le tout en reprenant une double individuelle cette fois sur Bourget et N'Guema ainsi qu'un press tout terrain dans les trois dernières minutes mais sans succès

Bocholt et Vise connaitront leurs adversaires respectifs au 3e tour le mardi 24 octobre après le tirage au sort.