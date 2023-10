Les Belges à l'étranger - Liverpool s'offre le derby à domicile face à Everton et Amadou Onana

Si les deux équipes s'apprêtaient à rentrer aux vestiaires dos à dos, la domination était très clairement marquée par Liverpool durant la première mi-temps. À quelques minutes du repos, Everton allait d'ailleurs se compliquer la tâche pour le reste de la rencontre avec l'exclusion d'Ashley Young après son deuxième carton jaune (18e, 37e).

À l'approche du dernier quart d'heure, Liverpool a obtenu un penalty à la suite d'une faute de main flagrante dans le rectangle. Mo Salah a envoyé une frappe puissante imparable pour Jordan Pickford et ouvert la marque dans le derby (75e, 1-0), que n'ont plus remporté les Toffees depuis février 2021 et une victoire 0-2 à Liverpool.

Harvey Elliott a été proche de faire le break mais son tir enroulé depuis l'extérieur du rectangle a été dévié in extremis par Pickford sur sa barre (89e). Dans le temps additionnel, sur un contre bien mené par Darwin Nunez, Salah a confirmé la victoire des Reds (90e+8, 2-0).

Amadou Onana, qui était titulaire pour ce choc, a joué 80 minutes avant d'être remplacé par Arnaut Danjuma.