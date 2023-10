Nationale 1 - Sasja toujours invaincu, Tournai surpris par Houthalen et Kraainem en embuscade

Bien qu'accroché à Hubo 27-27, Sasja a gardé son brevet d'invincibilité et une belle avance au classement. Dans l'affrontement entre équipes au jeu physique, Houthalen a créé la surprise en allant gagner à Tournai 32-33.

Kraainem grâce à sa victoire face à Gand 30-24 a confirmé de bonnes dispositions affichées depuis un mois avant de recevoir Atomix la semaine prochaine. In fine pas de chance pour Atomix face à Lebbeke, les Brabançons se sont inclinés de justesse 27-28 après avoir mené au score pendant 58 minutes.

Au classement, Sasja trône en tête avec 14 points, quatre de plus qu'Houthalen et Kraainem. Tournai est 4e avec 8 points tout comme Eynatten qui se rend à Courtrai dimanche. Hubo et Lebeeke se partagent la 6e place avec 7 points devant Courtrai (8e, 6 pts). Atomix et Gand occupent la dernière place avec 4 points.