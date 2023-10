PGA Tour - Thomas Detry reprend une place avec un troisième tour dans le par

Après des tours joués en 74, puis en 72 coups, Detry a poursuivi sur sa progression et a conclu en 70 coups sa 3e journée. Il a alterné trois bogeys et trois birdies. À 18 trous de la fin du tournoi (qui n'a pas de cut), c'est l'Américain Justin Suh (-9) qui occupe la tête à 15 longueurs du golfeur belge. Les Américains Eric Cole et Beau Hossler sont à égalité, à un coup du vainqueur du Korn Ferry Championship de l'année dernière.