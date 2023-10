Somalie: six morts dans un attentat suicide à l'entrée de Mogadiscio

Selon des témoins interrogés par l'AFP, le kamikaze a conduit son véhicule chargé d'explosifs sur le poste militaire avancé de Ceelasha-Biyaha, dans la banlieue ouest de Mogadiscio, provoquant une puissante explosion qui a fait d'importants dégâts, y compris sur les maisons voisines.

Les shebab, groupe affilié à Al-Qaïda, mènent depuis 2007 une insurrection contre le gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale, pour instaurer la loi islamique dans ce pays de la Corne de l'Afrique.

Chassés des principales villes en 2011-2012, ils restent implantés dans de vastes zones rurales du centre et du sud du pays, d'où ils mènent régulièrement des attentats contre des cibles sécuritaires, politiques et civiles.

Elu en mai 2022, le président Hassan Cheikh Mohamoud a déclaré une "guerre totale" contre les shebab.

Des forces gouvernementales et des milices claniques, soutenues par la force de l'Union africaine et des frappes aériennes américaines, mènent depuis plus d'un an une offensive militaire dans le centre du pays, qui a permis de reprendre des territoires. Malgré ces revers, les shebab ont continué à mener des attentats meurtriers.