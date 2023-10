WTA Monastir - Elise Mertens en finale: "C'est l'anniversaire de ma maman, je ne voulais pas perdre"

"Je suis très heureuse du résultat", a-t-elle confié à l'Agence Belga après sa victoire. "Je ne m'imaginais pas gagner 6-2, 6-1 et le score ne reflète d'ailleurs pas tout à fait la physionomie de la partie. J'ai toutefois fait la différence en remportant les points importants lors des jeux accrochés. J'ai livré un match très solide, où j'ai commis très peu de fautes. C'est une joueuse qui ramenait beaucoup de balles et je devais donc aller chercher les points, ce qui est parfois difficile pour moi. Je suis donc très satisfaite de ma prestation. J'ai aussi nettement mieux servi dans le deuxième set et je suis restée mentalement très forte. C'était en outre une journée particulière, car c'est l'anniversaire de ma maman. Je ne voulais donc pas perdre. Et cette victoire est pour elle", a-t-elle souri.

Il s'agit de la première accession en finale de la saison d'Elise Mertens dans un tournoi WTA en simple. Et de sa première tout court depuis son triomphe l'an dernier en Tunisie, où elle avait conquis le septième titre de sa carrière. Pour un nouveau titre, la N.1 belge se mesurera ce dimanche à l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 30), 27 ans, tête de série N.1, qui a battu l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 34), 34 ans, tête de série N.4, 6-2, 4-6, 6-2, et disputera également la finale du double avec sa compatriote Sara Errani.