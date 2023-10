A69: intervention en cours pour évacuer la ZAD des opposants

Plusieurs dizaines de gendarmes mobiles en tenue anti-émeutes ont commencé peu avant 13H00 à encercler un groupe de maisons expropriées près du tracé de la future autoroute, investies la veille en fin d'après-midi par une centaine de militants pour créer une ZAD, à l'image de ce qui avait été organisé contre le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes près de Nantes.

"Je vais être très simple, très clair, très ferme: il ne peut pas y avoir de ZAD et il n'y aura pas de ZAD sur l'A69", a déclaré au même moment le ministre des Transports Clément Beaune, invité de Questions politiques (France inter, France TV, Le Monde).

"Je ne veux pas un pays où l'on a zéro infrastructure, zéro projet et où, même avec des arguments valables, une minorité imposerait sa loi aux élus et à la majorité élue", a-t-il martelé, se targuant d'avoir lancé une revue inédite des projets autoroutiers dont certains "vont continuer et d'autres seront abandonnés", et dont il donnera le résultat dans quelques semaines.

"La ZAD n'est pas un élément festif et sympathique, c'est une violation des règles élémentaires de la propriété et de l'espace public, donc non!", a-t-il dit reprochant aux opposants la présence dans la manifestation de samedi de "2.500 éléments radicaux, cagoulés, violents".

Sur place, les gendarmes mobiles ont chassé les manifestants du groupe de maisons occupées depuis samedi en fin d'après-midi où ils avaient commencé à se barricader avec des parpaings, pierres, vieux pneus, troncs d'arbre et prévoyaient de tenir une assemblée générale à 13h00, a constaté l'AFP.

Les forces anti-émeutes ont aussi fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser les manifestants dans une prairie jouxtant le groupe de maisons.

Deux véhicules blindés, venus en soutien des forces de l'ordre, faisaient face aux manifestants scandant "No macadam, no macadam" et dont certains ont lancé des projectiles.