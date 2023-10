Asile et migration - Nouvelle occupation d'un bâtiment vide à Bruxelles par des sans-papiers

"Ces bâtiments, laissés pour la plupart à l'abandon, sont le reflet de l'immobilisme des politiques d'accueil des gouvernements européens", a-t-il avancé. "Nous considérons donc que l'occupation est une façon légitime de porter nos revendications. Les espaces vides sont très nombreux à Bruxelles. Il y a plus de sept millions de mètres carré vides. Nous appelons de nos vœux les autorités politiques à réquisitionner ces espaces pour loger des personnes dans le besoin".

Le collectif voit aussi dans cette occupation le moyen de demander à nouveau des procédures de régularisation plus simples et plus rapides, réalisées sur base de critères clairs et qui soient les mêmes pour tous et tout temps. Refuser à quelqu'un l'accès à un logement, à un travail et aux soins de santé sur un territoire où il vit depuis de nombreuses années n'est pas digne d'un État de droit, a-t-il formulé.