Bundesliga - Leon Goretzka, le milieu de terrain du Bayern, écarté à cause d'une fracture de la main

Avant d'être remplacé à la 75e minute, Goretzka a délivré un assist et inscrit un but. Le milieu de terrain de 28 ans, qui a directement été opéré, manquera par conséquent la rencontre de Ligue des Champions contre Galatasaray et Dries Mertens. Dayot Upamecano et Serge Gnabry seront également absents pour cause de blessures. Raphael Guerreiro et Noussair Mazraoui sont incertains.