Conflit en Syrie - Syrie: six enfants tués dans un bombardement contre une zone rebelle

La dernière poche d'opposition armée au régime comprend une grande partie de la province d'Idleb ainsi que des territoires limitrophes des provinces d'Alep, Hama et Lattaquié.

Le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham (HTS, ancienne branche locale d'Al-Qaïda) est le principal groupe actif dans ces territoires, où sont aussi présentes d'autres factions rebelles moins influentes, soutenues à des degrés divers par la Turquie.

Le HTS, considéré par Damas comme le principal "groupe terroriste" dans le nord-ouest, a parfois recours aux drones pour attaquer les forces syriennes et leur allié russe.

Le groupe, et des factions alliées, ont attaqué plus tard dimanche des positions du gouvernement syrien en réponse au bombardement, a ajoute l'OSDH, basé en Grande-Bretagne et disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Déclenchée en 2011 après la répression de manifestations antigouvernementales, la guerre en Syrie a fait près d'un demi-million de morts, déplacé des millions de personnes, ravagé les infrastructures et morcelé le pays.

Avec le soutien militaire de Moscou et Téhéran, le régime syrien a reconquis la plupart des territoires perdus au début du conflit.