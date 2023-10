Conflit israélo-palestinien - Près de 12.000 participants à la manifestation de soutien à Gaza dimanche à Bruxelles

Ils attendent par ailleurs que l'Union européenne exige de l'État d'Israël qu'il lève le siège de Gaza et le blocus de la région, permettant ainsi sa reconnexion avec le reste du territoire palestinien. Ils requièrent aussi que les autorités européennes apportent un soutien politique et financier à l'enquête de la Cour pénale internationale sur la situation en Palestine. Ils souhaitent encore qu'elles s'attaquent aux causes structurelles du conflit actuel, en adoptant des mesures contraignantes contre Israël afin qu'il mette fin à l'occupation, à la colonisation et à l'apartheid contre le peuple palestinien.

Depuis l'attaque du Hamas contre des Israéliens le 7 octobre dernier, l'armée israélienne a frappé la bande de Gaza où le Hamas est au pouvoir. En quelques jours, des bombes ont été lâchées sur des zones densément peuplées dans la bande de Gaza, causant la mort de milliers de civils. Par ailleurs, Israël a décrété un siège total de cette région en cessant l'approvisionnement en eau, en électricité, en nourriture et en carburant.