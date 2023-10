Coupe de Belgique de basket - Louvain, le Brussels et Liège rejoignent également les quarts de finale

Après Ostende et Malines vendredi, Anvers et Limburg United samedi, Louvain face à Mons (67-57), le Brussels face à Alost (85-66) et Liège face à Courtrai (81-80) se sont également qualifiés dimanche pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, au terme des matches retours.