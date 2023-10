CrossCup - L'équipe de la championne de Belgique de cross court Marie Bilo gagne les relais à Berlare

Le Relays est la traditionnelle ouverture de la CrossCup, le trophée de régularité en cross-country. En général, les équipes sont formées de trois athlètes d'un même club, mais il arrive que des équipes interclubs soient formées comme celle de Van Laethem, Nijssen et Bilo, qui a devancé de trois secondes l'AC Waasland d'Isaura Rossaert, Charlotte Penneman et Victoria Warpy. La troisième place est revenue à l'équipe de RocknRun, composée de Juliette Secretin, Iris Theunis et Chloé Herbiet.

Le maillot de leader de la CrossCup revient aux athlètes de l'AC Waasland, puisque les points des équipes composées sont divisés par deux. La première manche individuelle de la CrossCup est programmée dimanche prochain, 29 octobre, à Roulers.

"Je pensais que j'avais une équipe forte, mais peut-être pas que nous allions gagner", a déclaré Bilo. "Lorsque j'ai reçu le témoin avec environ 40 mètres d'avance, j'ai pensé que ce serait passionnant, car sur trois kilomètres, il peut se passer beaucoup de choses. J'avais prévu de courir à mon rythme, et lorsque j'ai été rattrapée, je n'ai absolument pas paniqué. Je savais qu'il me restait quelque chose pour une dernière tentative. Mon prochain objectif est une sélection pour les Championnats d'Europe U23, qui auront lieu le 10 décembre à Bruxelles."