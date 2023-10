DP World Tour - Adrian Meronk remporte in extremis le Masters d'Andalousie

Cinquième après trois tours avec quatre coups de retard sur Schmid et le Danois Jeff Winther, Meronk n'a pas pris le meilleur départ dimanche, enregistrant deux bogeys sur les trois premiers trous. Le Polonais a alors entamé une remontée et a remis une carte de 66 coups avec deux eagles et quatre birdies.

Meronk a ainsi remporté une quatrième victoire en 15 mois après l'Open d'Irlande et celui d'Australie l'année dernière et l'Open d'Italie en mai dernier. En Andalousie, il succède au palmarès à l'Espagnol Adrian Otaegui, qui a terminé 9e à 6 coups.