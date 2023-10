Etats-Unis: la présidente d'une synagogue de Detroit retrouvée morte poignardée

Samantha Woll, âgée de 40 ans, présidait la synagogue Isaac Agree Downtown et était proche d'élus locaux du Parti démocrate.

Appelés sur les lieux dans un quartier de Detroit, grande ville du Michigan, des policiers et des médecins ont découvert qu'une personne "gisait au sol, inconsciente" avant d'être "déclarée morte sur place", a relevé la police locale dans un communiqué.

"Sur place, les officiers de police ont constaté une traînée de sang qui les a conduits jusqu'au domicile de la victime où le crime a semble-t-il été perpétré", a poursuivi la police de la ville.

Les premiers "examens sur le corps de la victime ont mis au jour de multiples blessures au couteau et l'enquête a ainsi été confiée à la brigade criminelle pour homicide", a ajouté la police, en précisant que "le mobile de ce meurtre restait inconnu".

James White, responsable de la police locale, a exhorté chacun à "rester patient", malgré "de nombreuses questions restées sans réponse", pendant que se déroule l'enquête.

"Il est important qu'aucune conclusion ne soit tirée avant que tous les (éléments) disponibles soient examinés", a déclaré M. White dans un communiqué.

La section locale du Bureau fédéral d'enquête (FBI) "assistera la police de Detroit", a indiqué le FBI à l'AFP dans un communiqué transmis par courriel.

La synagogue présidée par Mme Woll s'est déclarée sur sa page Facebook "sous le choc et attristée d'apprendre la mort soudaine" de la présidente de son conseil d'administration.

D'après le quotidien Detroit Free Press, Mme Woll était à la tête du lieu de culte depuis 2022, avait travaillé précédemment pour la parlementaire Elissa Slotkin et œuvrait pour la campagne de réélection de la procureure du Michigan, Dana Nessel, démocrate comme Mme Woll.

Mme Nessel s'est exprimée à titre personnel sur X, disant être "choquée, attristée et horrifiée par le meurtre violent de Sam".

"Sam s'appuyait vraiment sur sa foi et son militantisme pour créer un meilleur espace de vie pour tout le monde", a salué la procureure.

Le maire de Detroit, Mike Duggan, s'est dit "anéanti" par la mort de Mme Woll.

"Il y a seulement quelques semaines, j'ai partagé une journée de bonheur avec Sam lors (d'une cérémonie au sein de la) synagogue Downtown récemment rénovée, a écrit M. Duggan sur X. "C'était un projet qu'elle avait conduit avec succès, grande fierté et enthousiasme", a ajouté l'élu.

Selon le Detroit Free Press, Mme Woll était membre d'une organisation locale visant à tisser des liens entre de jeunes juifs et de jeunes musulmans.

Les Etats-Unis, notamment New York, sont secoués par des manifestations, tensions et quelques violences rapportées entre groupes juifs et musulmans, alimentées par la guerre au Proche-Orient entre le Hamas et Israël.