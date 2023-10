European Le Mans Series - Victoire en titre de catégorie pour Alessio Picariello à Portimão

La saison de l'European Le Mans Series, le championnat d'Europe d'endurance, s'est terminée par une double course à Portimão avec une épreuve de quatre heures vendredi et une autre ce dimanche. Un programme particulier mis en place pour compenser l'annulation de la manche italienne d'Imola plus tôt dans la saison. La course de ce dimanche avait été reculée en raison des fortes pluies et un drapeau rouge avait d'ailleurs perturbé la première des quatre heures de course.

Arrivé en tant que leader de la catégorie GTE pour la toute dernière course de l'histoire de cette catégorie (elle sera remplacée par le GT3 à partir de l'année prochaine), Alessio Picariello (Porsche 911 RSR N.16 Proton Competition) avait bien entamé le week-end en compagnie de l'Américain Ryan Hardwick et du Canadien Zacharie Robichon avec une 2e place vendredi. Parti depuis la pole position ce dimanche, l'équipage a transformé en course avec une deuxième victoire cette saison pour s'assurer du titre. Picariello avait déjà remporté le titre européen en GTE en 2020.

Du côté des autres Belges, Ulysse De Pauw (Ferrari 488 N.51 AF Corse) a très bien terminé une année difficile. Sixième vendredi, il est monté sur le podium pour la première fois de la saison en terminant 2e ce dimanche avec le Portugais Rui Aguas et le Grec Kriton Lentoudis. Quant à Tom Van Rompuy (Oreca-Gibson N.3 DKR), il a terminé 8e vendredi et 6e dimanche du LMP2 Pro/Am.

L'Oreca-Gibson LMP2 N.22 United Autosport de Marino Sato/Oliver Jarvis/Phil Hansen (Jap/G-B/G-B) a remporté les deux dernières courses alors que le titre est revenu à l'équipe Algarve Pro Racing avec Kyffin Simpson/James Allen/Alex Lynn (Bar/Aus/G-B).