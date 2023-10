F1: Verstappen survole le sprint aux Etats-Unis

Le Néerlandais, qui s'était élancé en pole position, a devancé le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) et le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari).

Au lendemain de sa décevante sixième place lors des qualifications du Grand Prix, Verstappen a pris sa revanche samedi en décrochant la pole et la victoire lors de l'avant-dernier sprint de la saison, qu'il a survolé de bout en bout.

Il a d'abord réussi son départ en repoussant bien l'attaque de Leclerc avant le premier virage, avant de creuser l'écart irrémédiablement sur ses poursuivants.

"C'était un peu serré au premier virage, mais on s'est laissé suffisamment de place et après j'ai pu dérouler ma course. Le rythme de la voiture était très bon aujourd'hui et j'en aurai besoin demain (dimanche) en partant de la sixième place car je veux aussi gagner le Grand Prix", a déclaré le Néerlandais.

- Hamilton se rapproche de Pérez -

Hamilton, qui a terminé à plus de neuf secondes au terme des 19 tours de course, a toutefois rempli son objectif de la journée en reprenant trois points au Mexicain Sergio Pérez, cinquième samedi, dans la bataille pour la deuxième place au championnat.

"C'était une course amusante. J'ai pris un bon départ et c'était une belle bataille avec Charles (Leclerc). J'ai essayé de m'accrocher à Max (Verstappen) mais son rythme était juste incroyable. Je suis toutefois très heureux de ce résultat", a affirmé le septuple champion du monde, qui pointe désormais à 27 longueurs de Pérez.

Leclerc, qui avait décroché la pole position du Grand Prix vendredi et a failli récidiver samedi, était finalement parti deuxième et rapidement reculé d'un rang après avoir tenté d'attaquer Verstappen en début de course. Le Monégasque a toutefois assuré sa place sur le podium en résistant bien au retour de la McLaren du Britannique Lando Norris.

"Il y avait une petite opportunité, j'ai essayé de passer. Lewis (Hamilton) en a profité mais de toute façon il était un peu plus rapide que nous aujourd'hui. On va bien analyser les données de la course et j'espère qu'on pourra gagner le Grand Prix demain (dimanche)", a expliqué le pilote Ferrari.

- Russell pénalisé, Gasly en profite -

L'Espagnol Carlos Sainz a pris la sixième place pour la Scuderia après avoir repoussé les assauts de George Russell (Mercedes). Le Britannique, qui a passé la ligne en septième position, termine toutefois huitième après avoir écopé d'une pénalité de cinq secondes pour un dépassement en dehors des limites de la piste.

Pierre Gasly (Alpine) a profité de l'aubaine pour grimper au septième rang et inscrire deux points au championnat.

"Il fallait réussir à passer la Williams d'entrée, ce que j'ai fait. Puis j'ai réussi à rester agressif et à faire un joli dépassement sur (Oscar) Piastri. Ensuite ce n'était pas simple, il y avait beaucoup de dégradation au niveau des pneus mais j'ai pu rester assez proche de Russell", a déclaré le Français au micro de Canal+.

Son coéquipier et compatriote, a lui, terminé à la onzième place à l'issue d'une course frustrante. "J'ai fait un bon départ en grappillant quelques places, mais après ça manquait de rythme. On a manqué de vitesse, on était lent du début à la fin, a pesté le Normand. J'espère que demain sera un autre jour."

Dimanche lors du Grand Prix, qui débutera à 14h00 locales (21h00 françaises), Max Verstappen s'élancera en sixième position et tentera de réussir une nouvelle remontée pour décrocher le 50e succès de sa carrière. Mais il aura fort à faire face aux Ferrari, Mercedes et McLaren qui tenteront de l'empêcher de glaner un nouveau succès.