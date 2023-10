ION Hockey League - Le Léopold aligne une 7e victoire, le Racing remonte et dépasse le Braxgata sur le fil

Parmi ces autres prétendants au top-4, et dans l'ordre derrière le Léo et l'Herakles, se retrouve l'Orée (13 pts), qui n'a pas été mise en difficulté au White Star (0-4). Suivent les champions en titre de la Gantoise (12 pts), qui n'ont émergé qu'à 4 minutes du terme face à la lanterne rouge du Victory (2-1).

Les Gantois totalisent 12 points, comme le Racing et le Braxgata qui se rencontraient dimanche. Après une ouverture du score d'Harry Van Bavel pour les visiteurs (12e), Tanguy Cosyns a réussi un doublé (24e sur pc et 37e), pour donner l'avance aux Rats ucclois. Mais Loïck Luypaert (41e sur pc) et Nelson Onana (51e), ont renversé la tendance, avant que Jérôme Truyens (58e) et à nouveau Cosyns (68e sur pc) ne remontent et dépassent les Boomois à deux minutes du terme.

Le Waterloo Ducks, auteur d'un partage 2-2 au Dragons, et le Daring, respectivement 7e et 8e avec tous deux 11 points, ne sont qu'à une unité de la 4e place. Le Dragons se maintient en 9e position (9 pts), devant Uccle Sport (7), le White Star (5) et le Victory (2).