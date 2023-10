Jumping CSI d'Helsinki - Deuxième épreuve de Coupe du monde d'affilée pour Howley, les Belges pas dans les points

En selle sur son hongre belge de 12 ans Consulent, Richard Howley a remporté le Jumping de Coupe du monde d'Helsinki dimanche en Finlande. Dans le barrage à 1m60, l'Irlandais, 31 ans, a devancé de plus de deux secondes et demie l'Allemand Philipp Schulze Topphoff (Carla) et le numéro un mondial suédois Henrik von Eckermann (Dzara Dorchival). Des huit combinaisons qualifiées pour le barrage, quatre ont réussi un nouveau sans faute.