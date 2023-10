Jupiler Pro League - Le Standard remporte le Clasico 3-2 grâce à un complet renversement de situation

Carl Hoefkens a reconduit le onze vainqueur du Club Bruges, tandis que Brian Riemer a encore préféré Mario Stroeykens, plus offensif, à Amadou Diawara. Il n'y a pas eu de surprise non plus sur le terrain où les deux équipes ont mis le pied sur le ballon. Les Rouches ont lancé la première attaque par Moussa Djenepo qui, après avoir éliminé Killian Sardella et Zeno Debast, a frappé au but de manière approximative (13e).

De l'autre côté, la force de frappe danoise a été plus efficace: Dolberg a eu la tête ferme sur un centre de Thorgan Hazard (18e, 0-1) et Dreyer a parachevé une phase de billard en plaçant le ballon dans le coin opposé (25e, 0-2). Contrarié pendant un moment, le Standard a obligé Kasper Schmeichel à dévier un tir de Kamal Sowah (33e), mais les Mauves sont restés dangereux dans leurs reconversions et Arnaud Bodart a repoussé un tir de Hazard (45e+4).

À la reprise, le Standard a enflammé Sclessin. Sur un centre de Sowah, Alzate a envoyé le ballon de la tête sur Debast avant de profiter du rebond (52e, 1-2) et Kawabe a bouclé une bonne attaque en plaçant le ballon dans l'angle opposé (55e, 2-2). Le renversement de situation a été complété par une volée de Ngoy (61e, 3-2). Après avoir effectué plusieurs changements, Anderlecht a lancé plusieurs ballons devant le but sans atteindre Dolberg et sans inquiéter Bodart.