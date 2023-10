L'équipe belge en tête de la 1ère étape du Solar Challenge en Australie

L'édition australienne du Solar Challenge traverse le pays du nord au sud, en passant de la ville de Darwin à celle d'Adélaïde. Samedi, l'équipe belge, concourant sous le nom "Innoptus Solar Team", s'était classée deuxième lors des qualifications, battant ainsi son propre record.

Pour leur dixième participation au championnat, les représentants belges ont choisi de donner à leur voiture, l'"Infinite", un design aérodynamique, de forme conique à trois roues. Un moteur développé par l'équipe elle-même utilise quant à lui de manière efficace l'énergie générée par les panneaux solaires.

La première journée de course a été impactée par les feux de forêt en cours dans l'arrière-pays australien. Ceux-ci ont réduit la visibilité du pilote, obligeant l'équipe à réduire sa vitesse. Malgré cela, les étudiants de Louvain ont réussi à prendre de l'avance et à dépasser l'équipe allemande.

Quatre jours de course sont encore à venir. "Demain sera la journée la plus chaude de la compétition", notent les organisateurs de la course. Les étudiants belges ont pour objectif d'arriver jeudi soir à Adélaïde.