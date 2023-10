LIV Tour - Thomas Pieters et son équipe en finale du LIV Golf Team Championship

Pieters, accompagné par les Américains Bubba Watson, Talor Gooch et Harold Varner III, a remporté sa demi-finale 2&1 contre les FireBalls GC. Dans le premier match en simple, Watson s'est incliné 4&3 devant l'Espagnol Sergio Garcia avant que Gooch n'égalise en battant un autre Espagnol Eugenio Chacarra. Dans le foursome, Pieters et Varner III ont offert la victoire à leur équipe en battant les Mexicains Carlos Ortiz et Abraham Ancer (2&1).

Les RangeGoats, Torque GC, 4Aces GC et Cruchers GC se disputeront les quatre premières places dans la discipline du strokeplay où les scores de chaque membre d'une équipe sont additionnés.