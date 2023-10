Lotto Volley League - Roulers écarte Guibertin et recolle au peloton de tête

Les champions de Belgique en titre ont remporté la rencontre sur le score de 25-22, 25-23, 21-25, 25-18. Ils reviennent ainsi à hauteur de la tête du classement avec 6 points, mais ils comptent un match de plus que le duo de tête formé par Maaseik et Louvain. Menen, qui a battu Roulers en début de championnat, est au coude à coude avec autant de points en autant de matches.

En effet, Menen s'est incliné 3-1 à domicile contre Waremme, 25-14, 19-25, 25-23, 25-17, samedi. Maaseik a remporté une large victoire sur le terrain d'Achel, en trois sets, 25-13, 25-21, 33-31.

Dans un classement peu représentatif après une poignée de rencontres, Guibertin, qui n'a joué qu'un match, partage la lanterne rouge avec Alost. Waremme, Gand et Achel ont chacun 3 points en 3 matches et occupent les 5e, 6e et 7e place.