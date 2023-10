Maxime Richard n'a pas dit au revoir à son sport et veut encore assouvir plusieurs projets

"Nous avons fait les comptes pour vous des médailles récoltées depuis votre mise en service comme directeur technique à la FFC en 2020. Nous sommes arrivés à 20 médailles, y compris les vôtres", selon Garin, faisant l'éloge du kayakiste wallon. "En 2023, ce sont pas moins de 8 médailles que vos ouailles ont récolté sur les bassins internationaux. Votre carrière est un exemple pour les jeunes qui se lancent dans la discipline et que vous encadrez. Un exemple de reconversion."

Pour sa part, Maxime Richard met les valeurs de la vie et du sport en avant. "Je ne me sens pas totalement dans un système de reconversion. J'ai encore tellement de projets. Et c'est ce qui est parfait avec ma mission à la FFC, j'ai la place pour assouvir mes ambitions personnelles tout en développant les programmes des élites et la formation des jeunes. Je n'ai pas encore dit totalement au revoir à mon sport. J'ai participé notamment cette saison à des manches de Coupe d'Europe de descente de rivière. C'est important pour moi de me sentir encore sportif. Au-delà de tout, ce sont les valeurs du sport qui sont les plus importantes et qui m'incitent à développer des projets, dont un gros en 2025", a-t-il laissé entendre.