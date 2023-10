Météo - Averses et éclaircies se partageront le ciel dimanche après-midi

Le temps sera encore fort nuageux dimanche en début d'après-midi, avant l'apparition de timides éclaircies, indique l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima oscilleront entre 11 et 13°C en haute Belgique et avoisineront 14 ou 15°C sur les autres régions. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest et quelques averses resteront possibles.