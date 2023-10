Record de fréquentation pour la Museum Night Fever, avec 17.203 visiteurs

Les musées les plus visités de la soirée sont Bozar (7.321 visiteurs) et le musée BELvue (7.233). Le Musée des sciences naturelles a, quant à lui, attiré 4.085 badauds, suivi du Musée des instruments de musique (MIM) avec 3.759 visiteurs. La Maison Autrique a enregistré 795 entrées, et le Musée de la Franc-Maçonnerie 730, "de beaux chiffres pour une première participation", estime Brussels Museums.

Les curieux ont pu se déplacer entre les différents lieux à bord des navettes proposées par la Stib. Le Musée du Tram, qui participait à l'événement avec ses bus historiques, a ravi les flâneurs en quête d'un voyage dans le temps entre deux musées.

L'événement a pour but de faire découvrir les musées différemment, cassant les codes et transformant les institutions culturelles en lieux de fête et d'émerveillement. Des concerts aux installations, du cirque à la sérigraphie, de la fabrication de brique à la danse, la Museum Night Fever a offert au public un concentré de la scène artistique émergente bruxelloise.

La prochaine édition de la Museum Night Fever se tiendra le 19 octobre 2024.