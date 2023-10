Superprestige - Fem van Empel poursuit sur sa lancée à Overijse: "La semaine de repos m'a fait du bien"

La championne du monde s'est imposée en solitaire devant ses compatriotes Ceylin del Carmen Alvarado et Inge van der Heijden pour signer sa 3e victoire de la saison après Beringen et Waterloo. "J'ai essayé de faire une belle course et j'ai bien fait de prendre rapidement la tête. Après Waterloo, je ne me sentais pas très bien, surtout avec le décalage horaire. La semaine de repos m'a fait du bien. Je devrais peut-être me préparer de cette manière pour chaque cross", a déclaré Van Empel.

Du haut de ses 21 ans, la Néerlandaise confirme son statut de championne du monde en ce début de saison. "Certains oublient que je suis encore jeune et je dois bien écouter mon corps. C'est parfois difficile de laisser passer une course mais je suis bien entourée au sein de l'équipe. Dans l'ensemble, j'ai bien géré ma course. J'ai roulé à fond sur certains tronçons et je me suis économisée sur d'autres. J'ai trouvé le bon équilibré et cela a payé."