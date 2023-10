TCR Europe - Victoire puis désillusion pour Kobe Pauwels à Barcelone

L'officieux championnat d'Europe des voitures de tourisme vivait sa conclusion ce week-end à Barcelone. Pour sa première saison dans la discipline et sur circuit, Kobe Pauwels, 18 ans, était en lutte pour le titre avec son expérimenté équipier néerlandais Tom Coronel, leader avant les deux dernières courses de la saison.

Les deux pilotes de l'équipe belge Comtoyou occupaient la première ligne de la grille de départ de la Course 1, mais Pauwels était le plus prompt à s'envoler et n'a jamais lâché la première place tout au long des 12 tours pour s'imposer et revenir à 8 points de Coronel. Les deux pilotes emmenaient d'ailleurs un quadruplé Comtoyou complété le Français John Fillipi et l'Italien Nicola Baldan.

Partant plus loin sur la grille ce dimanche, les deux pilotes se devaient de remonter, mais Kobe Pauwels prenait la direction des stands à l'issue du tour de formation. Un problème technique provoquait l'abandon du jeune belge et donc la fin de ses espoirs de titre, revenu finalement à Tom Coronel. Le Français John Filippi étant monté sur le podium de la Course 2, c'est à la troisième place que Kobe Pauwels termine sa première saison en TCR Europe après s'être imposé à six reprises.

L'équipe brabançonne Comtoyou Racing s'était déjà assurée du titre des équipes avant la dernière manche, elle qui avait déjà été championne en 2022 et 2020.