Adolescents radicalisés en France: une représentation israélienne à Bruxelles comme cible

Selon la source judiciaire, confirmant une information du Parisien, "l'exploitation de ses supports révélait une profonde adhésion à l'idéologie djihadiste et des échanges visant à commettre une action violente au préjudice d'une représentation diplomatique israélienne en Belgique".

Lui et deux autres adolescents, âgés de 15 ans et 16 ans, ont ensuite été interpellés fin août puis début septembre en France et mis examen (inculpés) pour association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes.

Ils échangeaient, notamment via des messageries cryptées, "sur les cibles et la fabrication d'explosifs".